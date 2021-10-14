誠品近年努力擴展業務，不僅跨足線上網購，更踏入台灣在地社區，而全新的誠品首家小型社區店「誠品生活時光 eslite me-time」，就將於10月27日在台北市內湖試營運，以「家」的尺度打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的閒暇時光場域，讓街坊鄰里也能有個悠閒的放鬆空間，誠品也分享到，預計3年內將展百家店點，讓小型社區店「誠品生活時光」漸漸深入全台。

「誠品生活時光」日日有新書、周周有活動，店中還有首次與主張直接向農民購買食材的「厚生市集」合作，每日新鮮上架當季無農藥台灣原生蔬菜，並以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨服務。（誠品提供）

全新的「誠品生活時光」內湖瑞光店位於內湖運動中心旁，不僅日日祭新書、周周有活動，更提供全球首發特色文具，還有首次與主張直接向農民購買食材的「厚生市集」合作，每日新鮮上架當季無農藥台灣原生蔬菜，提供產地直送的生鮮蔬菜和奶蛋等，並以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨服務。

「誠品生活時光」善用小巧空間，將藝文特展與美味廚房完美結合，開幕首檔就與藝術家黃本蕊合作「與尼生活的好時光」特展。（誠品提供）

除了零售以外，「誠品生活時光」還有由誠品行旅團隊打造的美味廚房，打造集合藝文特展與美味餐飲的「TEA ROOM」，全天候提供美味健康餐飲，開幕首檔就與藝術家黃本蕊合作「與尼生活的好時光」特展，另外每周四更為讀書會為社區選讀、週末社團日則安排花藝、繪畫等活動，應有盡有的商品及服務，以滿足在地鄰近居民的需求。