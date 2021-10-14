全台各地的百貨紛紛祭出振興五倍券優惠，希望帶動年底的業績升漲，以挽救今年疫情對於實體零售及餐飲業者的影響，而桃園的購物中心也不例外，像中壢大江購物中心就連同館內300家品牌，加碼祭出高達20%回饋，而台茂購物中心則推出滿額最高送1800元、餐廳美食最高滿千送千優惠。

大江購物中心推出Dyson Supersonic新一代吹風機優惠，原價1萬4600元，獨家加贈2600元。（大江購物中心提供）

大江購物中心就表示今年特別祭出史上最長的44天周年慶活動，首波首3天業績就成長50%，在雙十連假首日也達大幅成長10%，現第2波開跑再在17日前推加碼優惠回饋，不僅優惠商品下殺1折起，部分商品最高更可現抵6900元，另外聯名卡友消費滿999送200以外，31日前再祭全館指定店櫃當日累滿5000送400，化妝品、香氛和內衣店櫃消費滿3000送300，持紙本或數位振興券還可再享指定店櫃專屬最高可獲5000元優惠券，連UNIQLO也推出獨家滿3000送200，聯名卡友當日累滿5000再加送100，還有各店櫃將推出下殺1折起優惠商品等活動，預計業績將超越去年的30%成長幅度。

台茂購物中心則是推出第3波周年慶振興加碼送優惠，會員於11月14日前單筆滿3000元，當中1000元使用紙本券、2000元使用現金或刷卡，即加碼送300以外，再加送300元主題餐廳券，而5000元的紙本券則最高送1500元的十足抵用電子商品券及300元的主題餐廳券，另全館超過40家美食餐廳也祭振興劵加碼優惠，最高享滿千送千，或振興推薦價等美食餐點，像漢來海港與漢來上菜使用紙本五倍券，單筆滿千送千、最高可獲得5000元抵用券，11月6日即將開幕的比利時皇家御用「GODIVA」巧克力，持振興券500元即可購買700元等值商品。

大江購物中心推出Panasonic國際牌 32L雙溫控發酵電烤箱，原價3990元 特價3290元，獨家加贈大江禮券600元，限量80台。（大江購物中心提供）

台茂購物中心全館超過40家美食餐廳祭振興劵加碼優惠，漢來海港與漢來上菜使用紙本五倍券，單筆滿千送千、最高可獲得5000元抵用券。（台茂購物中心提供）