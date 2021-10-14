有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」，14日凌晨3點驚傳大火，全棟12樓一度陷入火海。（圖／民眾提供）

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海，淒厲嘶吼、救命聲四起，消防局共出動72車145人前往搶救，火勢在上午7點23分撲滅，據高雄消防局統計，至上午9時為止，受傷人數共計31人，其中男性23人，女性8人，其中1人命危，受傷名單年輕最小8歲，最大80多歲，受傷名單如下：

1.女性、64歲、吸入黑煙、意識清醒、由新興分隊救護車送阮綜合醫院。

2.男性、71歲、吸入黑煙、意識清醒、由新興分隊救護車送阮綜合醫院。

3.男性、40歲、割傷嗆傷、意識清醒、由十全分隊救護車送大同醫院。

4.男性、38歲、左小腿10公分撕裂傷、意識清醒、由左營分隊救護車送高醫。

5.男性、74歲、吸入黑煙、意識清醒、由前鎮分隊救護車送阮綜合醫院。

6.女性、46歲、無外傷、意識清醒、由苓雅分隊救護車送阮綜合醫院。

7.女性、83歲、無外傷、意識清醒、由苓雅分隊救護車送阮綜合醫院。

8.女性、34歲、嗆傷、意識清醒、由鳳祥分隊救護車2送阮綜合醫院。

9.女性、8歲、嗆傷、意識清醒、由五甲分隊救護車1送阮綜合醫院。

10.男性、70歲、意識清醒、肢體無力、由鼎金分隊救護車送大同醫院。

11.男性、70歲、意識清醒、由仁武分隊救護車送大同醫院。

12.男性、27歲、意識模糊、吸入性嗆傷、由鳥松分隊救護車送大同醫院。

13.男性、76歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由十全分隊救護車送大同醫院。

14.男性、60歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由楠梓分隊救護車送市立聯合醫院。

15.男性、40歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由瑞隆分隊救護車送市立聯合醫院。

16.男性、29歲、意識清醒、無外傷、由右昌分隊救護車送高醫。

17.女性、50歲、意識模糊、吸入性嗆傷、由前鎮分隊救護車送阮綜合醫院。

18.男性、20歲、意識清醒、呼吸喘，吸入性嗆傷、由左營91送大同醫院。

19.男性、70歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由高桂分隊救護車送邱外科醫院。

20.男性、66歲、意識清醒、吸入黑煙、由前金分隊救護車送阮綜合醫院。

21.男性、40歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由岡山分隊救護車送市立聯合醫院。

22.女性、77歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由五甲分隊救護車送高醫

23.男性、34歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由鳳祥分隊救護車送長庚醫院

24.女性、42歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由鼎金分隊救護車送國軍高雄總醫院

25.男性、56歲、意識清醒、呼吸不順、由中庄分隊救護車送小港醫院

26.男性、28歲、意識清醒，呼吸困難、由左營分隊救護車送市立民生醫院

27.男性、50歲、意識清醒、由苓雅分隊救護車送市立國軍高雄總醫院

28.男性、51歲、意識清醒、由新興分隊救護車送長庚醫院

29.男性、39歲、意識清醒、由楠梓分隊救護車送長庚醫院

30.男性、31歲、意識清醒、由瑞隆分隊救護車送市立聯合醫院

31.男性、26歲、意識清醒、由仁武分隊救護車送高醫