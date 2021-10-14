氣質女神溫貞菱日前為了拍電視劇《斯卡羅》的「蝶妹」，刻意把自己白皙的肌膚曬黑，讓溫貞菱成了膚色黝黑的黑美人，而近日就有粉絲專頁把溫貞菱曬黑前後對比圖做成梗圖，並用蘋果氧化來比喻溫貞菱的膚色，沒想到竟然釣出溫貞菱高EQ回應。

臉書粉絲專頁「氣炸伯」在昨（13日）曬出一張梗圖，分別是溫貞菱原本白皙的膚色，以及拍《斯卡羅》曬出的古銅色，並個別註記：「蘋果剛切好時」、「蘋果切好五分鐘後」，用蘋果氧化來形容溫貞菱的膚色變化。

氣炸伯臉書全文。（圖／取材自氣炸伯臉書）

氣炸伯在留言處標記溫貞菱，沒想到真的釣出溫貞菱現身留言，她還幽默寫下：「因為蘋果裡含有0.1%左右的單寧 蘋果去掉皮或切開後蘋果裡的單寧與空氣直接接觸 遇氧就會產生氧化反應而變成褐色」，溫貞菱最後還俏皮自呼是：「蘋果本人來解答」，溫貞菱幽默回應逗樂眾人，網友也直呼：「白的美。黑的俏」、「這個蘋果我可以」、「太可愛了 兩種都美」。

溫貞菱敬業為拍戲曬成黑美人，讓外界留下深刻印象，不過溫貞菱在月初為金鐘獎擔任頒獎嘉賓時，她以細肩帶黑色連身褲現身，溫貞菱胸口深V更豪開快到肚臍，溫貞菱大方解放美肌，讓溫貞菱帥氣又不失性感，而溫貞菱的膚色已順利白回幾階，她也大方透露，自己花了1年多的時間，靠著多喝水、多吃維他命C，成功美白回來。