蘇貞昌嗆鄭麗文「不要臉」

國民黨立委鄭麗文12日質詢行政院長蘇貞昌，為政府是否支持台灣比照澳洲發展核動力潛艦而唇槍舌戰；蘇答詢時嗆鄭「袂見笑」（不要臉），引發社會各界譁然。國民黨立院黨團書記長、立委陳玉珍昨(13日)對此在臉書指出，蘇院長「見笑轉生氣」，回答不出來就人身攻擊！

陳玉珍不滿地在臉書寫下，在國家最高民意殿堂中，鄭麗文委員在針對國家安全問題，質詢行政院長蘇貞昌，是行使人民賦予的質詢權，沒想到蘇貞昌院長竟然以不堪入耳的字眼，公開羞辱鄭麗文，這不僅僅是羞辱鄭委員一人，更是羞辱全國女性、國會議員、全體國人。

陳玉珍質疑，蘇院長不是一直要求直球對決嗎？為什麼回答不出來就出言羞辱人呢？要求蘇貞昌對自己在立法院不當言行公開道歉。對此有網友在該篇貼文底下留言表示，「支持鄭委員提告藐視國會及加重誹謗」、「這是堂堂中華民國的立法院院長嗎？不正面回覆立法委員的質詢還出言不遜，真是丟臉到家」、「戰鬥女神加油」、「答非所問真糟糕」。但也有網友認為國民黨要出來批判，別用臉書。