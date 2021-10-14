華擎(3515)宣布推出全新採用AMD最新的7nm製程與AMD RDNA 2架構AMD Radeon RX 6600圖形處理器的顯示卡系列，支援DirectX 12 Ultimate、硬體加速光線追蹤功能、HDMI 2.1與PCI Express 4.0匯流排等多樣最新標準，並搭配高速8GB GDDR6顯示記憶體。AMD Radeon電腦遊戲現已支援WINDOWS 11。

華擎AMD Radeon RX 6600 Challenger D 8GB顯示卡，導入了最新的7nm製程與AMD RDNA 2架構，並且配備雙風扇散熱器，搭配能提供大風量的自家Striped Axial Fan條紋軸流扇，以及可最大化導熱接觸面積的Ultra-fit Heatpipe超貼合熱導管，最大限度地擴大熱接觸面積，提供卓越的熱效率。金屬背板加強了顯卡的結構，高品質的超合金顯卡組件提高了穩定性，而出廠預設的超頻設置則提供了更高的性能。這些實用的功能讓華擎AMD Radeon RX 6600 Challenger D 8GB顯卡能夠更好地滿足系統商和遊戲玩家的需求。

華擎AMD Radeon RX 6600 Challenger ITX 8GB顯示卡配備獨特的單風扇Challenger ITX散熱器，搭配能提供大風量的大尺寸自家Striped Axial Fan條紋軸流扇，以及可最大化導熱接觸面積的Ultra-fit Heatpipe超貼合熱導管，以緊湊的外形提供出色的熱效率，以及採用Supper Alloy Graphics Card料件讓顯示卡在長時間運作下更穩定。華擎AMD Radeon RX 6600 Challenger ITX 8GB顯卡體積小巧，功能眾多，抓住迷你PC愛好者胃口。

華擎9月自結合併營收月減6.1％、為13.52億元，較去年同期減少14.27％，第三季在受到越南廠停工影響衝擊出貨動能下，單月營收處於今年以來低檔，第三季營收近六個季度低點、為40.75億元，季減、年減幅度皆超過兩成，不過仍有歷年同期的次高表現。