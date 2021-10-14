蔡英文總統國慶文告提出「四個堅持」後，駐德代表謝志偉連番在臉書「暴走」，邊舉國旗邊吐血的爭議言論，引來在野黨砲轟；國防部長邱國正上午赴立院國防委員會備詢，被媒體詢及此事，他說，他不了解狀況，不做評論，但國軍維護中華民國國號、青天白日滿地紅國旗，這是國軍本務，至於紛紛擾擾的不同說法，他不評論。

國防部上午立法院國防委員會就「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」進行專案報告，邱國正在報告中指出，中共迄今未放棄武力犯台的企圖，近期尤其對我軍事威脅及挑釁、侵擾行為及針對性的演訓活動，比以往更加頻密，使目前區域情勢與台海安全，面臨最嚴峻的威脅與挑戰。邱國正備詢至中午12時將赴總統府開會，改由副部長王信龍列席備詢。

邱國正認為，前瞻中共軍事威脅，國軍貫徹「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」原則，積極聯合戰力整建，建構符合防衛作戰需求的國防武力，展現自我防衛的決心，增加共軍犯台的成本與代價，使敵不敢輕啟戰端，不辜負國人期待。