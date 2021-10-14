國民黨立委鄭麗文12日質詢行政院院長蘇貞昌，為是否支持台灣發展核子潛艦爭論不休，蘇質詢中脫口「不會像妳這樣不要臉」，引起外界撻伐。蘇13日回應，自己會這麼說是「憤然抵抗叛徒、挺身撥亂反正」，並不認為自己有錯。對此，國民黨台北市議員張斯綱直言：「哇！蘇貞昌你是流氓喔？」

蘇貞昌13日接受媒體聯訪時，針對前一日與鄭麗文的口角表示，有人無端說總統會第一個投降，這影響國人民心士氣，何其嚴重，他在當場一定要憤然抵抗叛徒，凜然糾正謊言，挺身撥亂反正。

張斯綱13日在臉書發文表示，鄭麗文身為立法委員，針對防衛台灣問題質詢行政院長蘇貞昌，何錯之有？蘇不正面回答問題卻只一直跳針式攻擊「妳要投降」，最後惱羞成怒地罵立法委員「不要臉」，事後甚至說自己是在「抵抗叛徒」，這種言行讓他忍不住驚呼：「哇！蘇貞昌你是流氓喔？」

張斯綱強調，民主政治底下入黨是因為認同理念，不是幫派，來來去去很正常，不然現任民進黨立委陳明文之前在國民黨，現在不也是叛徒？蘇貞昌這種「加入民進黨叫覺醒、離開民進黨叫叛徒」的老大心態，配不上「民主」兩字；蔡英文說要朝野團結、化解歧見，首先就該把蘇撤換掉。