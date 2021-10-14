周星馳的電影捧紅了無數「星女郎」，包括朱茵、莫文蔚、張栢芝、鍾麗緹等都是代表人物，一字排開全是女神，然而周星馳受訪時卻坦言，他最愛的星女郎卻是在《西遊·降魔篇》「空虛公子」羅志祥身旁的抬轎「美女」之一張美娥，儘管張美娥外貌不特別出眾，自然的演技卻深深打動觀眾的心。

如今已經71歲的張美娥來自橫店，出生於農民家庭，結婚後老公陳朝發發現老婆有喜劇天分，一直慫恿她去當演員，但張美娥覺得自己外貌不好，不是演戲的料，直到2006年，陳朝發確診肝癌，他在病重時仍希望老婆可以去試鏡看看，「他說這輩子的心願，就是想看我去演電影，哪怕只出現一下，他也會覺得很開心」。

張美娥(左)演技自然，戲份不多卻讓人印象深刻。(圖/電影片段)

張美娥為了實現老公的心願，努力牽人際關係，終於在戲中尬上一角清潔工人，然而在拍攝當日，老公就撒手人寰了，張美娥也因此踏入演藝圈。周星馳曾評價張美娥：「張阿姨是個很有天份的演員，是我拍的所有影片有史以來最好的組合人選」。

周星馳多次邀請張美娥出演，包括《美人魚》與《西遊伏妖篇》都能看到她的身影，成為「星女郎」後，張美娥也從50人民幣(約新台幣218元)的臨演，躍升成為6位數出席商演的演員，而爆紅之後的她也從沒忘過亡夫陳朝發，還曾在節目上喊話：「老頭子，你老勸我拍電影，我也不知道你想幹啥，現在知道了，你怕我一個人難過。」