《港股》重陽節 港股休市 09:452021/10/14 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港周四（10月14日）適逢重陽節假日，港股休市。 《美股掃瞄》大型成長股撐腰 標普連3跌止步 傳iPhone13大減產! #重陽節 #港股 #休市 #適逢 #假日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高林股、強信 訂單看到明年Q1 04:102021/10/14 證券．權證 IPO退燒 兩檔競拍踢鐵板 04:102021/10/14 證券．權證 投信買不停 迎年底資金行情 04:102021/10/14 財經要聞 《晨間解盤》價值超跌股多 待恐慌降溫(倫元投顧提供) 07:462021/10/14 財經 熱門股－金雨 爆量漲停多方氣盛 04:102021/10/14 證券．權證 熱門股－揚明光 受惠蘋果題材 04:102021/10/14 證券．權證 順豐前三季獲利 估銳減67％ 04:102021/10/14 產業特刊 彰濱風電基地 打造購物商場 04:102021/10/14 地方新聞 專家：IPO價格恐壓低重來 04:102021/10/14 證券．權證 圓規雨炸花蓮 瑞港公路2／3路基崩塌 04:102021/10/14 焦點要聞 解塞船 洛杉磯港全天營運 04:102021/10/14 全球財經 財經熱門新聞 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 正妹爽買1.8億豪宅 鄰居驚曝一件事 她氣瘋殺去對質 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 莫德納第二劑來了 兩階段開打 - 財經要聞 - 工商時報 北京無統一時間表 不會主動武統 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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