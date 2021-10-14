買房要考量的事情非常多，其中最常見的問題就是樓層的選擇。有網友表示，他近日看房發現公寓5樓超容易滯銷，上網詢問，為何公寓5樓特別難賣？貼文一出引熱議，網友紛紛指出關鍵原因，其中「容易漏水」最讓人頭疼，不僅勞神又傷財。

一名網友在PTT上PO文表示，他因為想買房，所以非常積極看房，不過看到現在，幾乎都沒有看到釋出一樓的房子，二樓、三樓公寓的售價不是高出實價登錄很多，就是過沒多久就會賣掉，導致不管是永慶房屋還是信義房屋都剩下一堆公寓的五樓。

原PO詢問，是不是因為有買房需求的人都有一定年紀，或顧慮到家中有老人家，膝蓋不好，沒辦法爬5層樓梯，所以才不喜歡買公寓？

貼文一出立刻引起鄉民討論，許多過來人認為，5樓公寓滯銷的關鍵原因在於要爬樓梯以及容易漏水，「漏水看機率，樓梯可是天天爬」、「不要說老人，年輕人也不想爬5樓」、「爬樓梯勞力，但住就知道漏水更勞神傷財」、「5樓住戶拿出來賣的原因雖然有個比例是爬樓梯，但大多數都是因為漏水，漏到怕了」。