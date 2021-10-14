南韓N號房事件主嫌趙主彬今（14）日被南韓最高法院重判42年有期徒刑。

韓聯社報導，有「淫魔博士」之稱的趙主彬因透過網路聊天室對未成年少女進行性剝削，今日被南韓最高法院判處42年徒刑。

趙主彬被控的罪名包括違反《兒童和青少年保護法》、組織犯罪集團、準備謀殺、準強姦、強迫性侵犯、詐欺、違反禁毒法等。

趙主彬於2020年4月被捕，罪名包括在2019年5月至去年2月期間勒索兒童、青少年在內等數十名女性受害者，脅迫她們拍攝性剝削照片，並且透過社群媒體Telegram聊天室「博士房」散布、販售照片。

檢察官認定「博士房」為犯罪集團，已不是一般的情色分享聊天室，而是以犯罪為目的，分工合作並且製定內部規則。

雖然趙主彬辯稱「博士房」並非犯罪集團，不過他在一、二審都坦承了大部份的犯罪指控。

在與部份受害人達成協議後，趙主彬在一審中被判40年徒刑，另因隱瞞犯罪所得罪名額外遭判處5年徒刑。二審將兩案合併，另考慮到趙主彬與部份受害人達成附加協議，因此改判42年有期徒刑。