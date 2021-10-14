國民黨前立委謝國樑14日在臉書上鬆口表示，他要向基隆鄉親宣布，他要投入參選下一屆基隆市長，並說大多數人過去對他的認識是前立委，最近認識我的他，都會叫他「小愛爸爸」，因為他女兒小愛的關係，他踏入了為人父母的領域，也因小愛，深入了身心障礙朋友的家庭，當時的他獲得大家的伸手幫忙，如今他想回饋，成為那個伸手的人之一。

基隆市長選戰藍綠白爭霸，國民黨謝國樑率先鬆口表態，另外被看好的人選還有民進黨立委蔡適應、民眾黨立委邱臣遠，以及無黨籍的前國民黨基隆市黨部主委黃希賢，4搶1態勢。

謝國樑說，他比一般人幸運，曾經是民代的身分，處理過大大小小的公眾事務，他擁有的不只是一雙手，還有更多朋友、前同事，都是一雙雙助人無數的雙手，他覺得他有責任，幫助更多人，「想打造基隆成為亞洲最有愛的城市。」

謝國樑指出，他的家鄉基隆，是養育他成長的地方，過去的40多年，他在基隆成長、唸書，再到海外求學、深造，學成回台灣貢獻，創辦電子券商，從政擔任立委，誓死力阻深澳卸煤碼頭捍衛海洋，為基隆通勤族爭取台鐵基北直達車、客運分散發車等等，都是希望讓基隆更好。

他還說，政治工作是一份志業不是職業，他從政是希望基隆更好，而不只是政黨勝選的棋子，因此從政10年後，他毅然做出決定，重新創業，投入影視圈，希望為台灣的影視產業付出一份心力，創辦華聯國際多媒體公司，投資出品《我的少女時代》、《想見你》等，都是耳熟能詳的代表作。

謝國樑提到，4年前女兒小愛出生，改變了他的人生，當時陷入人生最無助的他，很感謝當時伸手幫助他的所有認識與不認識的朋友們，那是一段永遠刻在他心裡的一段過去，成為他付出、奉獻的最強動力。

他說，自己投入公益將近4年的時間，從市民的角色與父親的角色，體會到一個城市的改變，不能單靠一個市長或一個市政府，必須還要結合民間的力量，因此，他希望能貢獻過去的經營企業的背景，替基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，替下一代創造新未來；基隆正在改變中，他相信自己有能力，可持續改變基隆，成為一個世代共榮的台灣頭。