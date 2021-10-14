各大電商在疫情當中除了把握機會力拚業績以外，更努力開發新的通路來滿足消費者的需求，特別在疫情期間無法出國，跨境代購的需求更明顯增加，除了日前比比昂戰略結盟日本最大的二手交易平台Mercari以外，Yahoo奇摩拍賣也看準了日本代購的趨勢，攜手日本最大拍賣網站Yahoo! JAPAN拍賣與日本專業代標代購電商Buyee，在31日前推出三重優惠。

Yahoo奇摩拍賣上的日本跨境代購，繼去年新會員數成長翻倍後，今年第3季新會員數再達年增近23%、訂單量年成長超過30%，因此本月底前就再趁勢祭優惠，包括Yahoo奇摩拍賣攜手Buyee推出選購物品3kg內空運限定免「國際運費」、消費滿額免「代購手續費」、加碼每周日限定好康「付款手續費」等三重0元優惠，最高可省下3000日圓折扣，讓消費者能在台也能輕鬆買日貨。

Yahoo奇摩電商「振興五倍券專區」，加碼買就抽5000購物金、滿額再送千元折價券。（Yahoo奇摩電商提供）

而為了配合五倍券的消費熱潮，Yahoo奇摩早已集結旗下電商，包括Yahoo奇摩拍賣、Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩購物中心三大平台推出「振興五倍券專區」，隨著五倍券正式啟用，專區上線首日流量激增24倍，並帶動在地特色產品備受青睞、「台灣製」相關關鍵字熱搜周成長超過20%，同時拉提了Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩購物中心業績達20%周成長，明年4月30日前將持續推出優惠，首波率先加碼祭振興雙享受「買就抽購物金」、「滿額再贈」等2大活動，買專區商品登記即有機會獲得5000元購物金，期間消費累積滿2000、登記即送限量1000元折價券，活動期間內綁定銀行信用卡及行動支付也有加乘回饋與多項好康。