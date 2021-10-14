日本厚生勞動省認為，年輕男性接種美國莫德納藥廠的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，有極小可能會發生心肌炎等副作用，擬建議10幾歲與20幾歲年輕男性改打輝瑞疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，有些國外民眾接種莫德納（Moderna）疫苗後，出現非常罕見的心肌炎（myocarditis）及心包膜炎（pericarditis）等副作用，且多為年輕男性。

在日本國內，根據厚勞省統計，截至9月12日，接種莫德納或輝瑞（Pfizer）疫苗後發生心肌炎與心包膜炎者皆為男性。

以比例來看，接種莫德納疫苗後，20多歲男性中，每100萬人有17.1例發生心肌炎或心包膜炎，10多歲男性中有21.6例；接種輝瑞疫苗後，20多歲男性每100萬人有4例、10多歲男性有19.7例。

厚生勞動省表示，發生心肌炎與心包膜炎的情況非常罕見，且症狀多不嚴重，接種疫苗的好處還是比較大；不過相關人士透露，為防萬一，厚勞省擬在說明相關風險後，建議10幾歲與20幾歲年輕男性考慮改打輝瑞疫苗。

如果第1劑已接種莫德納疫苗，也擬建議第2劑改打輝瑞疫苗。

厚勞省將在明天召開專家會議進行諮詢，但預料這項政策的科學根據與建議不打莫德納疫苗的年齡層等議題，可能會讓討論相當困難。

報導提到，目前芬蘭已因為同樣的理由，停止對30歲以下男性施打莫德納疫苗，瑞典也對30歲以下年輕人停打莫德納，改打輝瑞疫苗。