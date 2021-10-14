桌球好手江宏傑和日本桌球天后福原愛今年7月宣布離婚，共同擁有一對子女的監護權，但目前由江宏傑獨自照顧，昨（13日）是女兒愛拉醬的4歲生日，江宏傑曬出慶祝照，儘管不見福原愛的身影，仍將家中布置得漂漂亮亮，信守當個負責任父親的承諾。

福原愛恢復單身後，將事業重心放在大陸，已長達半年以上沒來台灣探望小孩，隨著愛拉醬的生日逼近，日媒曾報導福原愛友人透露，她將飛回台灣幫女兒慶祝，讓外界相當期待，只不過最終希望落空，江宏傑13日晚間在社群平台發文：「謝謝大家送的禮物，AILA 4歲生日快樂，永遠愛妳，平安健康。」透露女兒今年的生日禮物是醫師看病玩具組，且是女兒自己挑選的。而上傳的照片和影音不見福原愛，只有女兒笑嘻嘻地入鏡，福原愛的社群平台也沒針對女兒生日有所發言。

回顧女兒去年3歲生日，福原愛在社群平台分享自己和江宏傑一起幫慶祝的溫馨畫面，寫道：「去年的生日願望是想要帶著兩個藍色氣球去超市，今年願望是要吃從來沒有吃過的巧克力，1歲生日，2歲生日，今天3歲了，祝妳生日快樂，明年的生日願望是什麼？」同時向女兒告白：「爸爸媽媽愛妳，妳要快快樂樂，健健康康，平平安安長大哦。」只不過女兒生日前一天，福原愛曾在推特有感而發，道出為人母的心情，提到自己有時候會莫名的生氣，「我很擔心我是否會是一個好媽媽？希望妳健康成長。」

反觀江宏傑，當初離婚時曬出抱著女兒、牽著兒子的溫馨背影照，堅定的表示：「我會當個負責任的爸爸」，果不其然在忙於錄製節目和桌球事業中，擠出時間替女兒慶祝，獲得網友一片讚聲。