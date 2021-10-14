51歲女星萬綺雯早年參加亞姐比賽，最後獲得亞軍出道，她因演出《我和殭屍有個約會》中「馬小玲」一角走紅，近年和編劇老公陳十三結婚後就淡出演藝圈，夫妻倆更遠離香港到大陸開民宿當老闆，近日她發千字文分享近年淡出螢光幕心情，「合約到期多自由，如果不開心還是要不停地做，那不是好可憐嗎？」

萬綺雯近來發長文回顧進入演藝圈的始末，透露年輕時被婚紗店相中擔任模特兒，因此被挖掘受邀參加亞姐比賽，沒出過國旅行的她聽聞比賽可以到希臘拍外景，便一時心動點頭參加，未料過程沒有她所預期的美好，幾乎每晚都要熬夜工作，她因此累倒發燒，初賽剛完成就想退賽，但被主辦單位以合約為由打槍。

萬綺雯在微博曬影片宣傳所經營的民宿。（圖／翻攝自陳十三--萬綺雯微博）

萬綺雯表示，出道後雖然成為電視台力捧的花旦，星路看似順遂卻疲憊不堪，常常這部戲還沒拍完，下部戲的通告就發來，她更在拍攝《我和殭屍有個約會》時發生意外傷到坐骨神經，肋骨也骨折，她表示：「那個痛讓你沒辦法講話，沒辦法咳嗽，不能打噴嚏，不能笑，坐下來都很難」。

多年後萬綺雯終於想通，說：「那我自己的路怎麼走出來呢？我有自己的步伐，不跟你們玩了。這樣想之後，我輕鬆多了。」又因拍攝綜藝節目對經營民宿產生興趣，便出資入股，隨後和老公到大陸定居，學當民宿老闆娘，過去的生活雖然五光十色，但萬綺雯不太留戀，直言：「去年我合約到期，多自由，我喜歡做的事情我說了算。我沒有大的目標，覺得開心就好了。你給我看看花花草草，我開心。如果不開心還是要不停地做，那不是好可憐嗎？年輕的時候熬得起，做的事情是打基礎，讓之後的路走得更遠、更好，但是到了某個點，你還是覺得不適合，不開心，倒不如就停一停，想一想，可能不知道什麼時候，就出現了一個新的路給你。」