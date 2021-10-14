圓規颱風外圍環流帶給宜蘭、花蓮等地區帶來驚人的雨量及威脅，宜蘭縣大同鄉石門溪昨（13）日也傳出有13名遊客露營受困石門溪沙洲，今(14日)午天氣稍微好轉，但溪水湍急無法涉水救援，空中勤務總隊派遣直升機救援吊掛救援，順利救出受困的13位民眾，安全抵達羅東運動公園。

13名遊客露營受困石門溪沙洲，今(14日)午天氣稍微好轉，但溪水湍急無法涉水救援，空中勤務總隊派遣直升機救援吊掛救援，順利救出受困的13位民眾，安全抵達羅東運動公園。(胡健森攝)

13名遊客露營受困石門溪沙洲，今(14日)午天氣稍微好轉，但溪水湍急無法涉水救援，空中勤務總隊派遣直升機救援吊掛救援，順利救出受困的13位民眾，安全抵達羅東運動公園。(胡健森攝)

據了解，這行露營客原本在石門溪床上露營，於本預計11日要拔營返家，但當天晚上下起大雨，溪水暴漲導致無法離開。於是決定拔營移往更高處，但第二天雨勢更大，又第二度拔營移往安全地點。

13名遊客露營受困石門溪沙洲，今(14日)午天氣稍微好轉，但溪水湍急無法涉水救援，空中勤務總隊派遣直升機救援吊掛救援，順利救出受困的13位民眾，安全抵達羅東運動公園。(胡健森攝)

遊客表示，他們原本就有準備三天分的存糧，因此第一時間確認身安全後，並未對外求援，想要等溪水稍退即後自行離開，未料一直到13日溪水仍高漲無減緩趨勢，這時才向外求援。

今天早上午當地天氣稍微好轉，在能見度許可下，宜蘭縣政府消防局向空中勤總隊申請吊掛救援，直升機到場後，順利將13人陸續吊掛上機，並載往羅東運動公園，13人均沒有任何受傷。