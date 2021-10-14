宏碁(2353)創辦人施振榮跨界身兼灣聲樂團後援會會長，該樂團於2019年起，每年於新年(一月一日)當天舉辦並全程電視及網路轉播的「臺灣的聲音，新年音樂會」，收視率遠超過同性質的「維也納新年音樂會」，突顯國人愈來愈重視對自身文化的認同及肯定。施振榮身兼「臺灣的聲音，新年音樂會」製作人，他期望「臺灣的聲音 新年音樂會」成為臺灣年年舉辦的盛會及傳統。而灣聲樂團編創的「臺灣眼世界心-環球遊記」音樂會，更是進一步發揚「臺灣第一公民」林獻堂先生之精神，並以其《環球遊記》為創作意念的發軔主軸。

灣聲樂團主要演出的音樂包括兩種：一是臺灣人所寫的音樂，二是以臺灣的素材所寫的音樂。目的是要將『古典音樂臺灣化，臺灣音樂古典化』。以最濃厚的情感呈現屬於臺灣文化的音樂，讓演奏臺灣作品成為臺灣音樂家們的使命。樂團自成立以來響應『在地化就是國際化』的趨勢，藉由古典音樂的國際語言，讓大家更認識臺灣的的音樂作品及文化。

2022年，灣聲樂團規劃以林獻堂先生的在上個世紀初1927所寫的《環球遊記》，作為創作意念的發軔主軸，延展編創成「臺灣眼世界心-環球遊記」音樂會。該音樂會將於2021年10月16日(六)於阿罩霧/霧峰林家宮保第園區-大花廳首演弦樂團版，2022年1月1日將於國家音樂廳以大型管絃樂團版本首演，希望藉此向林獻堂先生及百年來致力於提升推動臺灣文化的前輩們致敬。本周六音樂會因疫情期間不開放民眾入場，10月16日17:00起將以直播方式在灣聲樂團YOUTUBE頻道及民視網路直播。

林獻堂先生，素有「臺灣第一公民」之稱，一生對臺灣的貢獻極多，包括於1910年加入「櫟社」、1914年號召成立「台中中學校」(今台中一中)、1921年成立「台灣文化協會」、1923年出任「台灣民報」社長、1928年完成《環球遊記》一書、1932年創辦「霧峰一新會」、1949年開辦「萊園中學」(今明台高中)。不僅促進臺灣教育發展，同時使臺灣人的知識、眼界與公民意識得以成長。並於1913年開始以各種溫和非暴力的手段，為臺灣人爭取民權。在台北成立「同化會」，以文化之名替臺灣人民爭取平等待遇，致力向日本時代的執政者爭取發起「臺灣議會設置請願運動」，自1921年起率團共向日本帝國議會提出15次請願，最終雖然沒有成功，卻已為臺灣民主運動奠定了基礎。

灣聲樂團在2021年初專程到霧峰拜訪林家後代林承俊先生及林俊明先生後，灣聲樂團特別企劃以《環球遊記》為藍本，由傳統戲曲專家游源鏗及灣聲樂團行政總監歐聰陽發想製作，該團音樂總監李哲藝作曲全新創作，並將作品取名為《臺灣眼世界心-環球遊記》。並規劃十月在阿罩霧林家宮保第大花廳這個深具意義的歷史場景首演(strings弦樂團版本)。後續並將於2022年1月1日的灣聲樂團2022「臺灣的聲音 新年音樂會」中，於台北國家音樂廳，以大型編制80人管弦樂(full orchestra)版本首演此曲。