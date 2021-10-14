《亞洲週刊》副總編輯兼著名作家江迅，昨（13）日中午在仁濟醫院離世，享壽74歲。大陸全國政協副主席、香港前特首梁振英在其臉書發文，表示「沉痛哀悼江迅先生」。

據公開消息，江迅1947年出生於上海，籍貫廣東番禺，1968年在安徽省上海黃山茶林場務農，1974年起先後任職於上海第二醫學院、《文匯報》、《文學報》。在上海從事文學和新聞工作20餘年，1994年移居香港，任香港《亞洲週刊》資深特派員、副總編輯。

江迅是香港作家聯會會員，1974年開始發表作品，1993年加入中國作家協會。他著有作品集《跨越2000年》、《崛起雷州》、《大下海》、《1998中國病》、《行筆香港》、《聚焦洋紫荊．屐痕》、《聚焦洋紫荊．星辰》、《漣漪香江》、《香港的七情六欲》、《港人創業上海》、《香港是杯雞尾酒》、《香港，一座城市的密碼》和《解碼朝鮮》等。他的作品被收入50部合集，曾獲上海、吉林、香港等文學獎和新聞獎20多項。