國民黨立委溫玉霞今質詢，塔江艦後續造價每艘漲幅高達15％，國防部長邱國正對此說明，現在還沒有簽約，也不是中科院說了算，一定會經過討論，軍方也會參與，不會黑箱作業。

海軍參謀長蔣正國中將則表示，塔江艦前3艘編列公務預算時，沒有編戰備周轉量，包括飛彈數量等，而第2批建造的塔江艦，比第1批每艘高出6.4億元。中科院長張忠誠則說，現在鋁和銅的價格上漲40％，至於中科院做的飛彈，完全沒有加價，就是考慮到預算。

根據國防部提出的「海空戰力提升計畫特別條例」草案，其中，高效能艦艇分兩階段，合計預算692億元，占特別預算比例達29％。

此外，立法院國防委員會昨日前往蘇澳考察海軍塔江艦暨國內船廠造艦產能，瞭解國艦國造執行情形，由國防部常務次長李宗孝中將陪同，包括召委陳以信、立委廖婉汝、溫玉霞、蔡適應、陳歐珀等人，首先考察海軍131艦隊，聽取任務、造艦簡報，並實地走訪塔江軍艦駕駛台、信號台、戰情室、官兵寢室，了解軍艦任務與性能。隨後前往龍德造船廠的廠房，考察造艦規劃與設施，了解高效能艦艇後續艦的預算編列與建造過程。