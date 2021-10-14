更新內容10:35)有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海，淒厲嘶吼、救命聲四起，消防局共出動72車145人前往搶救，火勢在上午7點23分撲滅，據高雄消防局統計，至上午10時為止，累計32人，8人死亡，年輕最小8歲，最大83多歲。

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨失火，共32人受傷6死。（民眾提供）

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」，14日凌晨3點驚傳大火，全棟12樓一度陷入火海。（圖／民眾提供）

消防局表示，最先燃燒的一樓店面目前為二手家電公司，平時門口堆滿中古的冰箱、洗衣機和冷氣。深夜不明原因起火，火勢相當猛烈且迅速延燒至三樓。為了有效壓制火勢，消防局第一時間出動特搜中隊、左營、十全、鼎金、鼓山、中華、新莊、前金、新興、成功等19車、45人前往搶救。

消防人車3點趕抵現場時，一樓已陷入一片火海還往上延燒，現場圍觀的民眾表示，大樓裡不斷傳出住戶哀號尖叫的聲音，路邊也有住戶不斷哀求消防人員進入火場搶救她的家人，情況相當危急。

凌晨3點半，消防人員從大樓中搶救出2男1女住戶，年齡均為六、七十歲的長者，3人都被送往阮綜合醫院急救，所幸及時被救出，傷勢不嚴重、生命跡象穩定。

凌晨4點，火勢向上延燒幾乎來到4樓，消防局為了把握黃金救援時間，一口氣調動29分隊前往灌救，現場共計有31個分隊、72車145人全力搶救。

凌晨4點半大火幾乎已向上竄至12樓，消防人員決定從1樓直接破鐵門進入搶救，雲梯車也不斷升至中間樓層拉出待逃生的居民，2家4口及時被救出送醫，年紀最小僅8歲，最大80多歲。

凌晨4點50分傳出好消息，火勢全面控制，但有民眾在臉書「高雄大小事」爆料，大樓12樓頂樓角落仍有人受困，持續有聽到慘叫聲。截止清晨為止，共計救出22人，分別送往醫院救治，7時許火勢撲滅後，計32人受傷、6人喪生