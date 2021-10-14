【LIVE直播】高雄第一鬼樓驚傳暗夜大火！全棟陷入火海傷亡不明

10:14更新為8死

高雄市鹽埕區府北路城中城大樓14日凌晨2時許發生火災，火勢延燒全棟，截至上午10時許統計，已救出32人，另有8死。現場仍持續逐層逐戶徹查。據了解，凌晨3時1分就有一名網友在論壇《PTT》貼出現場照片，警消預計將該資料列入重要調查資料，持續追查起火原因。

高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，火舌從1樓一路向上竄燒，消防人員出動雲梯車持續灌救，並搜尋其中住戶。（中央社提供）

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海。(民眾提供)

位於高雄市鹽埕區的城中城大樓14日凌晨3時許發生火災，一樓起火點為二手家電公司，現已一片狼藉。（民眾提供）

位於高雄市鹽埕區的城中城大樓14日凌晨3時許發生火災，火勢於上午7時撲滅，而大樓外牆歷經火噬，被燻得漆黑一片。（民眾提供）

位於鹽埕區府北路的城中城大樓於1981年完工，屋齡已40年，過去曾有舞廳與商圈進駐，有過一段繁榮的時光，但隨著商圈轉移而人流散去，現存的大樓內部宛若廢墟，建物內部充斥廢棄物與未汰換的老舊設施，更有高雄第一鬼樓之稱，住戶多為弱勢族群與老弱婦孺。

高雄市消防局於14日凌晨2時54分獲報，稱位於府北路的城中城大樓發生火災，消防人員獲報後旋即派出大量人車趕往現場救援，發現大樓一樓的二手家電行竄起猛烈火勢，一旁堆置大量雜物，增添灌救難度。

消防局累計派出75車159人前往現場救援，火勢於4時51分獲控制，並於7時17分全數撲滅，截至發稿時間統計已救出32人，另有8人死亡。

而一名網友antonyang在凌晨3時1分在論壇《PTT》高雄板發文，標題寫下「鹽埕城中城失火，沒事不要靠近」，透露自己頻頻聽見火場傳來爆炸聲，不曉得住戶是否有撤離。

警方指出，目前現場仍在救援與徹查受困人員，而將會把該網友的貼文與火災目擊證人列為重要證據，初步研判此起事故起火時間為凌晨2時30分至50分之間，詳細起火原因有賴後續調查。