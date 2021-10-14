繼昨天抽出藝FUN券、農遊券幸運兒後，今天早上抽出第一批500元動滋券，共50萬名幸運得主，動滋券中獎號碼為「97、13、19、55、71、93、381、734、644、453、985」11組，共500103人中籤，只要身分證末2碼、末3碼相同即為中籤者。截至昨天(13日)為止，已超過1090萬人登記動滋券，中獎率僅4.5%。中籤者將在下午5時起收到中籤簡訊通知。

動滋券11組幸運號碼，身分證末2碼、末3碼相同即為中籤者，共500,103人中籤。(翻攝自中時新聞網YouTube)

配合振興五倍券，體育署推出加碼券「動滋券2.0」振興運動產業，截至昨天(13日)為止，已超過1090萬人登記動滋券，今天抽出50萬人，中獎率預估4.5%，將連續4周抽出200萬份，中獎率約18.3%。抽籤日期分別為今天、10月21日、10月28日、11月4日，於上午10點30分開始抽籤。採抽取身分證末碼方式決定中籤者。

體育署推出的「動滋券」總計有超過千萬民眾登記，今天體育署邀請東京奧運男子體操銀牌得主李智凱擔任首次抽獎貴賓。(摘自動滋網)

體育署表示，活動期間也有網路直播及律師見證，確保抽籤活動公平、公正、公開。中籤者將於抽籤當日下午5時起收到中籤簡訊通知。

500元動滋券10點30分開獎，將抽出50萬名幸運兒。(圖為運動示意圖，達志影像)

體育署表示，500元動滋券可以用在運動、看比賽相關服務的店家，像是運動中心、健身工作室、瑜珈教室等，但不能買運動用品、運彩，使用店家可上動滋券官網查詢，18日開始上網領券、11月1日起使用，使用方式為上動滋券官網獲得專屬QR Code，結帳時出示QR Code、告知中籤者身分證號末四碼即可抵用；線上消費部分，一樣是上動滋券官網取得付款碼，結帳時輸入付款碼及身分證號末四碼後，即可抵用。到明年6月30前都可以使用。