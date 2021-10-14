繼昨天抽出藝FUN券、農遊券幸運兒後，今天早上抽出第一批500元動滋券，共50萬名幸運得主，動滋券中獎號碼為「97、13、19、55、71、93、381、734、644、453、985」11組，共500103人中籤，只要身分證末2碼、末3碼相同即為中籤者。截至昨天(13日)為止，已超過1090萬人登記動滋券，中獎率僅4.5%。中籤者將在下午5時起收到中籤簡訊通知。
配合振興五倍券，體育署推出加碼券「動滋券2.0」振興運動產業，截至昨天(13日)為止，已超過1090萬人登記動滋券，今天抽出50萬人，中獎率預估4.5%，將連續4周抽出200萬份，中獎率約18.3%。抽籤日期分別為今天、10月21日、10月28日、11月4日，於上午10點30分開始抽籤。採抽取身分證末碼方式決定中籤者。
體育署表示，活動期間也有網路直播及律師見證，確保抽籤活動公平、公正、公開。中籤者將於抽籤當日下午5時起收到中籤簡訊通知。
體育署表示，500元動滋券可以用在運動、看比賽相關服務的店家，像是運動中心、健身工作室、瑜珈教室等，但不能買運動用品、運彩，使用店家可上動滋券官網查詢，18日開始上網領券、11月1日起使用，使用方式為上動滋券官網獲得專屬QR Code，結帳時出示QR Code、告知中籤者身分證號末四碼即可抵用；線上消費部分，一樣是上動滋券官網取得付款碼，結帳時輸入付款碼及身分證號末四碼後，即可抵用。到明年6月30前都可以使用。
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