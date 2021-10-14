中華職棒目前進入爭奪季後賽的階段，下半季賽程剩下不多，而在中職32年和以往最不同的是加入全新的味全龍隊，尤其是旅美回台的大將王維中受到廣大注目，另外曾仁和、陳冠宇也陸續返台加盟，加上強力洋投留隊，比賽更添可看性，不過最令人感到可惜的還是聯盟球隊過少，缺少了那麼一點競爭力。

加入味全龍中職不過也只有五隊，雖然投打陣容精采，但奪冠含金量往往不高，但就在稍早傳出現好消息，據13日中華職棒聯盟高層前往中華電信總部拜會，中華電信對聯盟打造第六隊表達興趣。這表示在未來聯盟第六隊確實有譜，若能在短時間內迅速增加球隊，想必聯盟的競爭力和可看度會大大增加。

中職會長蔡其昌表示：「目前對第六隊企業有興趣的有二種，一是對高雄市政府配套有興趣，市府爭取第六隊在高雄當主場，規劃澄清湖球場整體開發配套方案，二則是對減稅有興趣，不是看中高雄市配套，對土地開發不內行的企業，目標最快年底可以向大家報告。」看來蔡其昌並非說說而已，對於聯盟第六隊早有實質規劃。

而13日正是由中職會長蔡其昌帶領聯盟人員首度前往中華電信拜會，對方董事長謝繼茂也親自接待，據悉其實不少企業對組第六隊表示興趣，但都未有實質進度，中華電信則表達對棒球的興趣，才促成這次中華職棒與中華電信的見面，雖然後續如何都還要再商討，但這肯定是個好的開始，相信球迷們對此也相當期待。

中職證實昨日前往拜會中華電信，並且對此表示：「主要感謝中華電信今年對中華職棒的大力支持，同時也向中華電信簡報相關加盟資料，是純粹拜會交流行程。」看出聯盟對此也相當積極，但目前尚處商討階段，不急於進行下一步，畢竟能找到對棒球如此有興趣的企業已相當不簡單，若幸運的話，中華電信有可能在未來創辦第六隊。