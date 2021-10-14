據《路透社》報導，美國13日指控柬埔寨對於中國大陸在其最大海軍基地雲壤的建設活動，缺乏足夠的透明度，柬埔寨政府應向民眾完整披露北京的軍事參與活動及其全部範圍。

根據華府戰略暨國際研究中心（CSIS）同日公布的最新衛星影像，顯示雲壤在8月與9月共興建三座新建築，並新開一條道路。對此，美國駐柬埔寨大使館發言人羅德邁爾（Chad Roedemeier）在聲明中指出，雲壤任何外國駐軍的存在都違反柬埔寨憲法，並破壞區域安全。

Over the course of August and September three new buildings have gone up and a new road has been cleared at Cambodia's Ream Naval Base where concerns over possible Chinese military access linger amid Beijing-backed construction.



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他強調，柬埔寨政府對大陸在雲壤項目的意圖、性質、範圍與大陸軍隊在此的作用，並沒有完整透明公開，這引發人們對此一海軍基地預期用途的憂心。

他還提到，柬埔寨民眾有權更深入了解雲壤的建設項目，而這類軍事協議對該國更產生長期的影響，民眾更應該擁有發言權。

報導指出，近年來因為美國指控柬國執政黨打壓異議者，加上北京在此的影響力不斷增加，導致華府與金邊政府關係惡化。1年以前，柬埔寨宣布已將雲壤海軍基地中，美國資助建設的設施剷平，以進一步擴建。

對此，美國證實柬埔寨在1年前拒絕修復該基地的提議。不過，金邊始終否認雲壤建設計畫會讓北京部署軍隊於此。

過去十幾年來，藉由與泰國、菲律賓等國聯合演習與使用該基地，美軍持續維持在該區域的軍事駐軍，而這自然不為北京樂見。

柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）則回應，北京在雲壤的建設是其援助發展計畫的一部分。「一旦完成建設，我們的港口會向所有人開放」，並強調「北京沒有為其軍隊建造設施」。

他重申，如果有其他朋友願意建設雲壤，柬埔寨都歡迎；當工程竣工後，柬埔寨政府會歡迎所有國家使用。