台南一中資訊社張睿玹、鄭弘煒，為學校美食廣場開發線上訂餐系統。（台南一中提供／曹婷婷台南傳真）

台南一中資訊社張睿玹（左）、鄭弘煒（右），為學校美食廣場開發線上訂餐系統。（台南一中提供／曹婷婷台南傳真）

疫情當下，為避免同學們擠在一起群聚點餐，也提升點餐便利，台南一中資訊社張睿玹、鄭弘煒，為學校美食廣場開發線上訂餐系統，架設網站前後端，搭配最新的PWA網站技術，即可提供師生先預訂、後取餐，日後也希望導入金流，讓師生直接線上支付，更加便利。

台南一中指出，美食廣場線上訂餐系統將於10月18日上線，下周一起，全校師生皆可使用。高三生張睿玹、鄭弘煒說，學校美食廣場有3家廠商營運，每到午餐時間都擠了很多人點餐、等取餐，他們心想，現在線上點餐已經是趨勢，決定動手改變現況。

在系統設計中，鄭弘煒負責前端、張睿玹負責後端，前端網頁使用React框架，而後端是由Laravel寫成。他們還利用git版本控制系統及 stack overflow等提問平台，考量業者和學生需求，讓使用者容易親近、感到便利，也讓業者和系統設計者能獲得回饋。

未來，使用美食廣場線上訂餐系統時，師生可以透過學校Gmail信箱快速登入，不用記憶帳號密碼。商家也可以藉由邀請碼註冊，做好商家管理；也可以新增商品，供學生購買；還能透過出餐介面即時掌握訂餐人數，製作餐點。

兩人說，系統使用上，除了設計方便的介面外，也導入了評分機制，讓學生訂完餐之後可以評分，評分會列入商品搜尋結果的排名。