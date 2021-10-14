台灣教育圈歷經 「518 停課不停學」事件後，線上學習已成趨勢，在新制學測倒數100天之際，亞洲自學科技平台Snapask 時課問宣布，自學產品線全面升級，推出「有 Snapask 神助攻，學習更輕鬆」計畫，而全台註冊人數也達30萬人，國中、高中占比相當。

Snapask 時課問表示，產品線升級，除了為考生應援、幫助學生不受時空環境影響、自主掌握學習進度外，更是為優質的線上學習體驗做準備；此外，Snapask 時課問攜手素有「國民爸爸」之稱的前主播何戎擔任家長之友，邀請全台家長在孩子們在學習道路上「神助攻」。

新冠疫情讓學生線上學習成為趨勢；美國研究機構 HolonIQ 《智慧學習產業產值》調查報告就指出，全球數位學習支出將從 2018 年的 1520 億美元，成長至 2025 年的 3420 億美元，占整體教育支出的比重也將提升至 4.4％ ，台灣也不例外。

根據台北市教育局的統計，有近3成的老師支持整合線上與線下的「混成教學」型態，雖然仍遠低於平均，但也代表部分老師願意採納更多元、彈性、適性的教學方式，強化學生學習的主動性與參與感。

在台灣深耕多年的 Snapask 時課問為協助全台師生仍擁有更彈性的學習方式與充足的線上資源，推出「有 Snapask 神助攻，學習更輕鬆」計畫，針對 108 課綱推出四大助攻，包含學科進度的「進度攻略班」、申請大學的「學習歷程檔案製造所」與「即時問答」服務，未來更計畫推出「108 課綱素養課程」。

Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵表示，因應疫情， Snapas積極協助亞洲各市場開發線上課程，台灣針對 108 課綱，自去年起投入新台幣3億元推動內容產製，經過團隊一年的努力，如今整合並升級旗下所有產品線，率先推出「有 Snapask 神助攻，學習更輕鬆」計畫，透過全方位學習資源，補足台灣教育市場的線上學習需求。

何戎表示，自己是「聯考世代」父母，在校學習課程、內容與過去方式有很大差異，對 108 課綱感到焦慮，在朋友引薦下讓孩子接觸全方位的線上學習，讓高中的孩子於疫情期間仍能依據自己的進度學習、彈性安排時間，與線上老師的互動，也透過問題來解答疑惑，成績有明顯進步，也減輕家長的負擔。