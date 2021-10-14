遠東百貨周年慶有振興五倍券和國慶連假助攻，精名品、化妝品、家電/家用、iPhone 13新機、運動休閒和餐飲表現不錯，人潮、業績雙雙成長，整體業績較去年增逾2成。

台中大遠百周年慶即日起至24日展開第2波，有五倍券加持讓業績噴發，增逾2成；遠百信義A13、板橋大遠百、桃園、新竹、花蓮皆舉辦預購會，業績反應也熱烈，熱門類種依序為精名品、化妝品、大家電、iPhone 13手機。

遠百信義A13樂高迷搶購買新品，人潮踴躍。（遠百提供）

遠百信義A13推出百貨獨家VR運動會，連假3天吸引上萬人次排隊免費體驗；現正熱映的電影「007：生死交戰」，吸引影迷搶票，搶位；樂高迷搶買新品；加上體驗iPhone 13新機果迷，全館主題餐廳、美食街、下午茶用餐期間一位難求，整體人潮成長2成。

遠百板橋中山吃到飽餐廳，人氣旺。（遠百提供）

板橋大遠百觀察，因周年慶促銷力道強勁，高端品牌主顧客回籠狀況踴躍，一般消費者持五倍券採購，明顯拉抬客單價。運動休閒、化妝品都有雙位數成長，童裝、家用也表現亮麗。

新竹大遠百國慶連假期間化妝品、精品、家電成長幅度最高，化妝品搶攻VIP專人購預一對一模式，提供尊榮服務。（遠百提供）

遠百板橋中山店各業種對比去年連假都有成長，餐飲部門和三級警戒時期相較，更是翻倍成長，特別是吃到飽型態的「饗食天堂」、「新馬辣」、「果然匯」連日稱霸前3名。

高雄大遠百連假有小小服務員活動，為周年慶暖身造勢。（遠百提供）

高雄大遠百在高雄市政府經發局推「高雄開就賺」狂送千元高雄券活動下效益加乘，家電/家用及數位3C和iPhone 13手機等周邊商品均出現民眾持大筆紙本五倍券消費，讓連假業績開紅盤。