美國9月消費者物價指數（CPI）升高，年增率達5.4%，比8月略高0.1%，顯示供應鏈吃緊、薪資上漲甚至是缺工狀況仍未緩解。不過聯準會並未因此停下升息腳步，周三公布的9月會議紀要顯示，聯準會最早可能從11月中開始縮減購債，並預計在明年中結束，有專家認為，部分成員傾向加快縮減購債的腳步，態度上顯得較為激進。

CNBC報導，透過聯準會9月的會議紀要顯示，多數成員認為寬鬆貨幣政策已經達到原先預期的經濟目標，很快就會透過縮減購債開始讓經濟政策恢復正常化，最快預計11月中開始縮減購債，明年中完成計畫。

然而，會議紀要也顯示，部分成員認為目前通膨壓力持續的時間，可能會比原先預期更為長久，「主要是擔心供應鏈中斷與勞動力短缺可能會持續更長時間，並對價格與工資產生更大且更持久的影響。」

若縮減購債計畫正式啟動，聯準會將會開始減少每月1200億美元（約新台幣3.3兆）債券購買量，其中800億為美國國債、400億為不動產抵押貸款證券。

嘉信理財集團（Charles Schwab）固定收益策略長Kathy Jones表示，紀錄中提到數名成員傾向加快縮減購債的態度令人驚訝，這樣的態度顯然已變得更具侵略性，肯定會讓一些按捺不住的人公開喊話，敦促聯準會加快腳步。

9月消費者物價指數出爐，年增5.4%、月增0.4%，高於8月和市場預期的5.3%與0.3%，若扣除食品、能源項目等波動性較高的項目後，9月核心消費者物價指數則落在年增4%、月增0.2%，與8月及市場預期相同。