立委陳柏惟。(圖/資料照)

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在23日舉行，陳柏惟團隊發起「100小時民主最後一哩路」苦行活動，強調要走遍選區內每條巷道。刪Q總部對此則反嗆，陳柏惟應在最後時間好好待在立法院、完成他對選民的許諾。根據台中選委會昨(13日)公布此罷免案投票人人數確定統計，本次投票人人數為29萬4976人，依照相關規定換算，罷免同意票門檻則為7萬3744人、同意罷免票要多於不同意票數。

依現行《公職人員選舉罷免法》所定罷免門檻，在罷免案「投票」階段，通過罷免結果除了要「有效同意票數多於不同意票數」，還要加上「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」。

另外，罷免案若通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

根據中選會規劃，陳柏惟罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：

（一）7/16：發布改定投票日期公告

（二）8/8：投票人名冊編造完成

（三）9/13：公告投票所設置地點

（四）10/13至10/22：辦理公辦電視罷免說明會

（五）10/19前 ：公告罷免投票人人數

（六）10/23：投票、開票

（七）10/29前：審定罷免投票結果

（八）10/29：公告罷免投票結果