技嘉(2376)推出最新一代AMD Radeon RX 6600系列AMD RDNA 2架構顯示卡-Radeon RX 6600 EAGLE 8G顯示卡，追求獨特創新設計並兼具效能與耐用的最佳選擇，讓最新的AMD Radeon RX 6600顯示卡帶給遊戲玩家真正的1080p遊戲體驗和超高畫面速率。

技嘉日前法說，董事長葉培城指出，目前供需來看，10、11月可望延續9月動能，12月則受傳統聖誕季、淡季影響，單月營收將小幅下滑，但整體第四季營運仍將維持第三季高檔水位。

EAGLE顯卡採用技嘉風之力散熱技術，搭載3個獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉功能、高效能純銅熱導管直接接觸GPU導熱、風扇停轉功能、Screen cooling以及奈米石墨烯潤滑油等散熱技術，隨時將顯示卡保持在一個低溫的工作環境，進而帶來更高、更穩定的產品效能。正逆轉散熱技術將位於正中央的風扇旋轉方向與左右風扇相反，讓鄰近的風扇風流導向同一方向，加倍風壓與減少擾流，藉此導引氣流並有效地將廢熱從顯示卡的上下兩側排出，使整體解熱效能向上提升。搭配技嘉Screen cooling散熱技術，延伸鰭片讓風流穿透顯示卡，讓整張顯示卡形成高效率的散熱系統，使得顯示晶片獲得更穩定地運算效能。此外，新一代風扇加入奈米石墨烯潤滑油可以延長壽命達2.1倍，達到如滾珠軸承一般的耐用，而且更為安靜。

技嘉顯示卡皆使用多相的電源設計，有效降低MOSFET工作溫度，而且每個MOSFET都有提供過溫保護設計和負載平衡，再加上技嘉Ultra Durable認證的全固態電容、金屬電感與超低電阻式電晶體等高品質用料，提供高運算效能和更長的使用壽命。