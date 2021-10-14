由北京市豐台區政府主辦的2021京台社區發展論壇，今天（14日）在京台兩地以視頻方式舉辦。論壇上，兩岸嘉賓分別從「完善老年健康服務體系，全面推進健康老齡化」、「積極應對老齡化挑戰，打造多遠養老模式」、「『三邊四級』就近養老服務體系在豐台區的探索與實踐」、「兩岸攜手破解養老產業難題，提升產業活力，賦能產業人才」等方面，全面論述社區養老的模式、發展趨勢及產業發展之路。

旺旺集團北京首席代表、大陸全國台企聯常務副會長林天良受邀出席論壇，他接受媒體聯訪時表示，旺旺集團進入大陸投資發展30年來，始終秉持「取之於社會、用之於社會」「兩岸一家親」作為企業發展的社會責任。

旺旺集團北京首席代表、大陸全國台企聯常務副會長林天良。（藍孝威攝）

林天良表示，旺旺一直投入海峽兩岸的各項公益慈善事業，包括：賑災、防疫、急難救助、敬老扶貧、助殘救困、老人醫療等各種愛心活動，並且從不間斷地主辦或贊助社會各項文化體育活動和促進兩岸交流合作等各類公益活動，充分體現兩岸同胞血濃於水的骨肉情誼。同時，關懷慰問各地偏鄉大山中的留守兒童及空巢老人，旺旺集團北京代表處從2018年起，與華北、華東、華南、大西部地區的主流媒體、新媒體、自媒體大Ｖ合作，贊助各項慰問留守家庭的愛心活動。

林天良表示，旺旺集團提供物資贊助，捐贈旺旺的各種米果產品、旺仔牛奶等產品，平均每年贊助超過60場主題活動，三年下來走訪超過300所希望小學、養老院、福利院。其實關懷老人，金錢、物質還是其次，反而用心與愛心最重要，記得兩年多前有一回與彩虹公益中心帶著旺旺大禮包去陝西深山中探望老人們，有一位老奶奶來領禮物，老奶奶說，「老伴走的時候，一張照片都找不到。做夫妻幾十年，可惜連一點畫面都沒有留下，過幾年可能我會想不起老伴的模樣了。」

林天良表示，於是從那個時候開始，彩虹公益中心與旺旺合作，只要是去山裡探望老人，都會先通知當地65歲以上的老人務必要親自來領禮物，因為當天會幫所有老人當場拍照，沖洗出來、裱框起來送給老人們當禮物。

林天良表示，老人們都會穿上自己最隆重、最喜歡的衣服來。照片沖洗好、裱框好再送到村裡時，鄉村居委會會在廣場把所有照片都陳列出來，老人們來領取時，還會相互比較誰笑得最自然、誰的照片看起來比較年輕。場面非常感人。

林天良表示，旺旺集團也正在積極建立養老服務體系。由於受儒家思想影響，無論在大陸、台灣或日韓等地，都以居家養老為主。如何結合政府、社區、企業及家庭，建立起就近養老服務體系，是目前社會面臨老齡化的當務之急。

林天良表示，旺旺集團與日本EARTH SUPPORT株式會社已經攜手在台灣及上海合作開辦了多間「愛志旺老年日間照護中心」，服務項目包括：托老所、到宅沐浴、居家上門服務、認知症早期篩查、老年人輔具銷售及適老性住宅改裝等業務。

林天良表示，愛志旺托老所的做法是，在上海市的各社區裡成立老年安養中心，每天早上子女上班、孫子女上學後，愛志旺公司會派專車到府、接上居家老人到愛志旺老年安養中心，讓老人們在中心裡可以一起聊天、玩牌、學習新知，並且為他們每天做好身體檢測，下午在安養中心裡讓老人們安靜午休。到傍晚家人返家後，再由專車送回家共享天倫之樂。

在推出老人食品方面，林天良表示，旺旺集團自2019年起針對老人族群，推出『愛至尊』系列產品，目的是結合市場環境需求，塡補國內老年食品市場的空白。旺旺愛至尊品牌系列產品，包括牛奶、燕麥片、蛋白粉、以及專門為老年人設計的雪餅等，以關愛長輩為愛至尊品牌理念，為老年人群設計、主打無添加白砂糖及其它添加劑的安全、放心系列產品。

林天良表示，旺旺愛至尊產品針對老年人每天身體所需要的微量元素，迎合老年人對食品的多樣化需求，是真正意義上為老年人設計的愛至尊品牌食品。在選材、原料、營養成分方面均嚴格要求，在加強營養的同時，也注重口感、營養、好吃、無負擔。根據年長者人體所需的營養成分，精心選用含有多種營養成分、富含蛋白質及膳食纖維的食品原料。

此次活動以「京台攜手、夕陽更紅」為主題，海峽兩岸養老與健康產業方面的專家學者、養老機構負責人和從業人員、社區民眾共200餘人參加。北京市民政局、北京市衛健委、北京市台辦和豐台區相關負責人在京出席活動。

今天晚間，以「兩河緣、情久久」為主題的京台社區重陽晚會在豐台區新村街道怡海花園社區和高雄市三民區鼎強里連線舉辦。京台民眾用膾炙人口的歌舞表演共同展示兩岸同根同源聯繫和濃濃的血脈親情。