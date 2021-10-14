大陸男星佟大為和女星關悅結婚14年，依舊幸福甜蜜，是演藝圈恩愛夫妻，其實佟大為當年在事業巔峰之際選擇結婚，婚後不曾有過緋聞，成為圈內佳話，而如今42歲的關悅保養得宜，擁有超強凍齡外貌和姣好身材，令人驚艷不已。

關悅2004年在北京電影學院畢業後，就留校擔任老師，之後以歌手身份推出個人專輯《愛情札志》，2008年出演電視劇《龍游天下》，正式進入演藝圈，代表作有《神探狄仁傑3》、《囧人的幸福生活》、《我的兒子是奇葩》等。

當年佟大為在學校遇到擔任教職的關悅，就對她一見鍾情，不過關悅礙於兩人的身份，始終婉拒他的追求，在他鍥而不捨努力下，兩人終於交往並於2007年完婚，婚後育有兩女一子，而佟大為結婚14年沒傳過緋聞，對妻子始終如一，一家幸福和樂，成為演藝圈佳話。

42歲關悅仍保養得宜。(圖／翻攝自微博)

佟大為因電視劇《奮鬥》一炮而紅，婚後演藝事業也未停擺，橫跨大小螢幕，在《虎媽貓爸》、《人間至味是清歡》等電視劇及《蘋果》、《金陵十三釵》、《中國合夥人》等電影中都有精湛演出，備受肯定，有黃金男配的稱號。

而今年42歲的關悅，也持續在演藝圈活躍，去年更因和兩個寶貝女兒逛街，3人都擁有逆天長腿引起關注，保養得宜的她，皮膚白皙緊緻無瑕疵，身材也相當火辣，完全看不出年紀，超強凍齡外貌令人稱羨不已。