又是申報助理費不實遭司法調查。已連任四屆的彰化縣議員賴清美，涉嫌不實申報助理費，13日檢調前往其服務處搜索後，她與助理就被帶回，直到今天上午才被彰化地檢署檢察官諭知以10萬元交保候傳。賴清美因心情十分低落，拒絕回應此事，而後續案情與相關事證仍有待檢調釐清。

賴清美涉入不實申報助理費，經檢察官偵訊後，上午8時許以10萬元交保，賴清美交保後手機關機轉語音信箱；彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，後續還有相關事證待調查釐清。

賴清美為彰化縣議員第三選區和美、線西、伸港，第16屆至第19屆四連霸縣議員，因問政犀利、服務勤快，是綠營戰將級民代，每次都能以高票當選連任；這次涉嫌不實申報助理費，消息傳開後令政壇十分意外。

根據法令規定，縣議員每人每月有8萬元助理費額度，用來聘用2至4名助理，第17屆以前，議會多將助理費核撥入縣議員帳戶後，由議員自行分配、轉交給助理，但因陸續發生挪用、找人頭詐領事件，修改法令後，自上一屆（第18屆）以來，已改為直接將助理費核撥到議員提報到議會的助理名單帳戶中。