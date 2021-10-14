今天凌晨火警的高雄鹽埕區「城中城」大樓，屋齡已達40年，過去曾風光一時，但隨商圈轉移，逐漸沒落，許多公設年久失修，甚至被戲稱為「鬼樓」，許多樓層隔成套房出租，不少住戶屬於弱勢或邊緣戶。

高雄市鹽埕區過去是最熱鬧的市中心行政區，也曾是高雄市政府所在地。城中城位於鹽埕區，當時作為商辦大樓開幕，曾風光一時，吸引許多民眾前往購物、看電影，生意很好，但隨著商圈轉移、市府也遷移至苓雅區，大樓隨之沒落。

城中城後來成為當地有名的破舊大樓，許多公設年久失修，有些區域宛如廢墟，甚至被戲稱為「鬼樓」。在大樓失去「商機」後，許多所有權人就將大樓隔成住家、套房出租，出入也變得複雜，治安不佳，大樓管理也每下愈況。

高雄鹽埕區「城中城大樓」因沒落後人去樓空，髒亂不堪，有「高雄第一鬼樓」之稱。（取自GoogleMap／袁庭堯高雄傳真）

根據高雄市建管處資料，高雄「城中城」大樓1981年完工，屋齡40年，是1棟地上12樓、地下2樓商辦大樓，原本規劃1到4樓是商場、5到6樓是電影院、7到11樓是辦公室、12樓是餐廳，並未規劃住家。

依建管規定，若有做商場使用，須向高雄市建管處進行工安申報。高雄市建管處接受中央社記者訪問表示，城中城自2002年後，就未再做商場使用，沒有工安申報紀錄。

所有權人自行將房屋變更使用，隔成住家出租。近年城中城1戶7、8坪套房，售價只有新台幣20萬元到50萬元，房價低廉，被當地居民譏為「送人也沒人要住」的房子，不少投資客接手出租。

城中城大樓1999年也曾發生火警，當時是白天起火，所幸無人傷亡。近年城中城大樓管理逐漸改善，也有進行局部修繕，但不料今天凌晨又慘遭祝融。

高雄市建管處表示，待火場搜救結束，將委由建築、土木結構技師等公會進場進行結構安全鑑定，若有立即性危險，市府將強制拆除，但若無立即性危險，經評估後，修繕補強仍可使用，就會要求所有權人負起修繕責任。