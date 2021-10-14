女大生半夜下單72包衛生紙，量太多有一部分得塞在腳踏墊處。（圖／翻攝自外送員奇聞怪事）

一名外送員透露，昨天半夜接到72包衛生紙的外送訂單，東塞西塞好不容易載著所有東西抵達某大學的宿舍，結果交貨的時候卻發現女大生開著相機疑在拍照或錄影，可能想記錄惡搞外送員的過程，讓原PO瞬間滿肚子火，忍不住大嘆「送一單也沒賺多少錢，請不要惡搞好嗎？」引發網友熱議，不少人痛批，都念大學了還這麼幼稚，真的是教育失敗。

一名外送員昨在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，半夜接到一張外送訂單，要送到某大學的學生宿舍，內容是72包的衛生紙，由於害怕是整人的，所以原PO出發前特別打了電話聯絡客人，結果電話那頭卻傳來嘻笑的聲音，讓他覺得有點怪怪的。

女大生半夜下單72包衛生紙，讓外送員看了無奈直呼，拜託不要在惡搞。（圖／翻攝自外送員奇聞怪事）

外送員透露，由於這張單太多衛生紙了，因此被棄單1個多小時都沒人要接，而他的機車其實也載不下，只好將部分衛生紙放在機車踏墊處，並拆開一小包的衛生紙塞到後座的外送袋，千辛萬苦抵達某大學宿舍的樓下，就看到4個女大生嘻嘻哈哈的走過來。

外送員善意提醒說，衛生紙等了很久吧？以後不要一次叫這麼多，要不然要等很久才會有人接單，並好奇詢問是誰一次買這麼多，而女大生們笑嘻嘻的指向其中1人，他也不疑有他，便將一包又一包的衛生紙遞給女大生，不過有2個人不太想拿散裝的衛生紙，竟然就假裝生氣跑走了，第3個女生手中也已經抱著10幾包衛生紙沒辦法再多拿。

外送員指出，下單的那位女大生則是邊拿邊掉，對方撿衛生紙的時候，他仔細一看發現女大生的手機開著相機，不知道是偷拍照還是錄影，難怪前面的女同學沒搬完就跑走了，感覺自己被惡搞後，原PO傻眼直呼，真的拜託大家，外送一張單的費用只有17至22元而已，真的拜託不要再惡搞外送員了，看著人家很糗的樣子，讓自己感到快樂，該大學應管一管學生。

女大生半夜下單72包衛生紙，外送員哀嚎說，拜託別惡搞，送一張單最多也才22元。（圖／翻攝自外送員奇聞怪事）

不少網友看了也痛批說，「辛苦了，遇到教育失敗的學生」、「本來想整外送員，後來整到自己」、「責任心、同理心，逐漸消失，只剩下嬉笑好玩的心態」、「太過分了」、「這樣整外送員很好玩？」、「感覺是想拍抖音」、「都念大學了還這麼幼稚」、「現在的大學生都這麼無聊？」