經濟部為搭配振興券加碼400萬份面額500元的「好食券」，可適用於餐飲項目。但綠委許智傑、鍾佳濱、邱志偉今日於立院召開記者會指出，政府宣稱26萬家店家適用，但實際卻僅10.3萬家，等同是高達6成店家不能用，而且居然可用於情趣用品、汽車旅館，對此要求經濟部再檢討。

許智傑表示，好食券商家查詢系統狀況百出，導致民眾及店家不清楚如何使用、哪裡使用，先前更傳出有只收現金的店家被誤植於查詢系統中，導致民眾跟店家產生消費糾紛，加上政策宣導嚴重不足，導致許多商家都不清楚好食券如何使用，甚至有好食券店家沒聽過好食券的離譜情形出現。

與會的餐飲業代表小布指出，自己從未收到經濟部任何通知及說明，一開始自己上系統查詢，並沒有查到自己的店，經過客人反應才知道，原來自己也被列入好食券店家。

小布說，雖然想配合五倍券、好食券推出優惠活動，但卻不知道相關細節，希望政府加強宣導或輔導業者使用數位支付，讓小店家能更清楚好食券怎麼使用，遇到消費者詢問時也才知道怎麼說明。

邱志偉表示，目前使用好食券，後台系統會依「先好食券、後五倍券」的順序認列消費並給予回饋，然而這造成民眾到百貨公司消費，因系統辨別問題，購買服飾卻被認列使用好食券，導致民眾消費規劃被打亂，甚至可能因此錯失消費的早鳥回饋。

邱志偉指出，好食券店家查詢系統後台設計有缺漏，導致「非餐飲業者」被認列適用好食券，其中甚至包含情趣用品、汽車旅館等，政策美意大打折扣。經濟部應比對商家名單、剔除非餐飲業者，以達成好食券振興餐飲業的政策目的。

鍾佳濱說，若民眾選擇使用信用卡綁定五倍券，必須到餐飲店刷信用卡消費才能扣好食券，因為數位券與好食券設計上並未分離，最好的解決方式應是准許民眾領取數位券後，仍可自由選擇以信用卡、電子票證或電子支付使用好食券，而不必強制依附於五倍券數位綁定的載具。

鍾佳濱表示，小店家普遍欠缺行動支付工具，以致很多都不能用好食券。目前經濟部正規劃比照市場攤商導入行動支付的獎勵計畫，給小店家類似的補助方案，並承諾建置簡政便民的網路平台供申請補助。但振興券已上路一周，若不加速上架，恐怕趕不上這波振興商機。