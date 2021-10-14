新加坡政府14日公佈最新經濟數據，2021年第3季經濟成長(GDP)增幅趨緩並達6.5%。這與第2季年增大幅揚升15.2%相比，當地上季的經濟成長腳步，明顯已經放慢。

經季節性調整後，新加坡第3季GDP季增0.8%，第2季則衰退1.4%。其中，製造業在第3季年增7.5%，延續了上一季度18%的增長。其中，因全球急需半導體產品，故以電子跟精密工業表現最為強勁。

同時，服務業也增加5.5%，躉售、零售貿易、運輸與倉儲等都成長5%，延續第2季大增8.5%的動力。除了躉售零售受到星國內需推升，真的有成長外，運輸和倉儲會增加是因為2020年比較基數較低所致。

但是，住宿餐飲、與房地產等其它服務項目雖增3.1%，但遠低於第2季的14.5%。

14日，新加坡也意外稍微調高新加坡幣的升值幅度，從原先零的位置開始上調，但原有貨幣政策的區間波動不變。當地政府希望藉由稍微的緊縮，能夠有子彈對抗因原物料大漲，所導致的通膨大軍來襲，以確保中期物價只增加2%左右。

同時，這也是新加坡政府自2018年10月以來，首次再實施貨幣緊縮政策。