歐買尬(3687)旗下行動支付《歐付寶行動支付APP》打入銀行跨行轉帳市場，為營運增加新動能。此外，響應7月通過的電子支付管理條例開放電子支付機構可跨機構，《歐付寶行動支付APP》即日起推出全體會員轉帳均免手續費。

根據金管會8月最新的電子支付統計資料顯示，國人使用「儲值」功能合計金額已高達139.8億元，因應電支條例上路，過去帳戶間款項轉移的「轉帳」業務也正式更名為「國內外小額匯兌」，總體金額也有望自8月的56.28億元持續向上攀升，開放跨機構互轉，能補足電支平台服務的不全，讓更多人願意使用電子支付而非現金交易。

歐付寶董事長林一泓指出，電子支付管理條例超過一年的討論、研擬，今年7月1日正式生效，新條例中最重要就是開放電子支付機構可承作國內外小額匯兌業務，除不同電支機構可相互轉帳外，也可轉帳到銀行帳戶，是電子支付進程中的重大變革。財金公司於10月釋出完整規格後，歐付寶積極配合成為第一批上線業者，並強化APP功能，配合使用者情境設計，調整出符合人性的產品，提供全體會員以註冊手機號碼即可轉帳的服務。

電子支付申請時一定需要實名及手機號碼驗證，再加上電支機構轉帳邏輯和銀行相同，因此針對此次調整《歐付寶行動支付APP》團隊參考民眾過去常用的轉帳方式及使用情境，開出透過手機號碼即可轉帳的便利模式，轉帳人只需透過歐付寶專屬機構代碼「397」加手機號碼作為帳號，便可直接轉帳通過兩項金融驗證歐付寶的個人白金會員，有別於過去轉帳一定要使用ATM或APP操作，有時更甚至要轉跳多個畫面才能完成的繁瑣步驟方便許多。

林一泓表示，《歐付寶行動支付APP》未來將持續配合政府打造數位支付環境，也在10月加入政府振興五倍券、好食券等政策的行列，更結合台灣品牌暨跨境電子商務協會會員，例如戀家小舖、OBIS家具、快車肉乾等等，提供優惠折扣碼讓會員使用增加會員消費機會及電子支付使用的流通性，未來歐付寶將投入國內外小額匯兌及提供小型營業人的電子發票需求。