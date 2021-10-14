大陸《環球時報》報導，美國海軍「米格爾·基斯」號遠征移動基地艦近日，抵達日本佐世保港，這是該艦服役後首次部署西太。有分析認為，該艦可搭載F-35B戰鬥機，部署日本主要用於應對中國。不過中國專家認為，該艦較難支持F-35B作戰，主要用途仍然是支援保障，而且自衛能力較差，在高強度衝突中生存能力有限。

據日本NHK報導，10日，「米格爾·基斯」號遠征移動基地艦被發現停泊在美國海軍駐紮的佐世保港。報導稱，美國海軍「米格爾·基斯」號基地艦於9月20日離開夏威夷，10月6日停泊在沖繩縣烏魯馬市的白灘海軍設施附近，10月8日抵達日本西部的佐世保港。

《環時》報導，大陸軍事專家張學峰表示，實際上，從外觀上不難判斷，目前該艦很難起降F-35B戰鬥機。對F-35B以短距起飛、垂直降落方式在艦上操作，主要是因為短距起飛方式可以讓飛機通過一段滑跑加速，借助飛機機翼升力起飛，以便攜帶較多燃油和彈藥。英國航母還使用了滑躍甲板，進一步提高F-35B起飛效率。

張學峰表示，遠征移動基地艦沒有採用直通甲板，甲板前後方都有建築遮擋，無法支持F-35B的滑跑起飛。如果進行垂直起飛，受起飛重量限制，戰機基本不具備實際作戰意義。同時，該艦甲板未經過抗高溫處理，難以經受住F-35B尾焰的高溫燒蝕，也無法支持垂直降落。當年，美國設計這款軍艦時，就沒考慮搭載F-35B的情況，所以也沒裝引導通信系統、助降系統等。因此，現有狀態下，該基地艦基本上無法起降F-35B。

張學峰認為，它在高威脅環境下，和高端對手發生高強度衝突，生存能力非常有限。當然，用它來執行一些輔助性任務，兩棲攻擊艦、航母編隊就能騰出手來，對付高端對手。

「米格爾·基斯」號今年5月服役，是美海軍部署的3艘遠征基地艦之一。該艦長約240米，排水量9萬噸，最高航速15節，最大航程超過1.7萬公里，可用作直升機起降基地，還可以為軍事行動提供後勤支援。

按照美國海軍的設想，該艦主要執行輔助、保障性任務，主要依靠搭載的直升機、傾轉旋翼機、載人和無人艇以及特種部隊，執行反水雷、反海盜、反走私、海上安全行動、人道主義援助和救災、危機回應以及後勤保障支援任務。

此外，還能執行兩棲投送、海上運輸任務。可以攜帶10萬加侖的飲用水和38萬加侖的JP-5航空燃料，能夠成為一個為直升機和傾斜旋翼機重新裝彈和加油的平台。

實際上，這已經不是外界第一次把關注的目光投向這條巨艦。該艦剛服役時，就有專家意識到它可能會來西太。還有分析認為，該艦可攜帶F-35B戰鬥機，相當於一艘航母或兩棲攻擊艦。