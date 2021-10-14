民進黨立委黃國書今與幼教團體召開《專案造冊施打疫苗 保護國家幼苗》記者會；呼籲教育部、衛福部針對幼兒園及托嬰中心教職工作人員，專案造冊盡速施打第二劑疫苗，幼兒疫苗缺口不能成為防疫破口。

黃國書指出，目前學齡前幼童仍無疫苗可打，維護幼兒健康安全只能靠教保人員拚疫苗覆蓋率；為協助幼兒園防堵新冠肺炎，教育部7月時爭取將「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入疾管署公費優先接種第七類施打對象，以專案造冊及疫苗施打處多點展開等方式，提高施打效率。托嬰中心托育人員第一劑造冊19175人、幼兒園所教保人員第一劑造冊82850人。

黃國書說，近來國內本土疫情趨緩，11日新增北市某幼兒園老師確診病例，引發幼兒園所及家長人心惶惶。由於新冠肺炎兒童疫苗仍在研發階段，學齡前幼童無疫苗可接種，要維護幼兒園所健康安全，須依靠幼兒園所教保人員拚疫苗覆蓋率，以達到幼童間接保護力。

黃國書強調，他於9月22日立法院新冠疫苗專案質詢時，即反映教保人員需求，呼籲政府造冊施打，教育部潘文忠部長、衛福部陳時中部長承諾將積極研議。但近日疫苗大量到貨，卻僅開放平台預約，造成教職人員非常錯愕，紛紛反映若自行上網預約，恐出現幼兒園多位教師同時預約施打，園方調整教保人力不及，而造成孩子上學無人照顧之窘境。

為確保幼兒園所防疫零破口，黃國書呼籲教育部、衛福部針對幼兒園及托嬰中心教職工作人員，盡速專案造冊施打第二劑疫苗，保護國家幼苗遠離新冠病毒。