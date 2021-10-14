日經225指數在9月中旬一度重回30000點大關，不過近期出現明顯回檔，使今年來至10月13日漲幅縮小至2％多，然而法人仍寄望日本新首相岸田文雄上任後可望為日本經濟及日股帶來新氣象，並帶來日股補漲行情。

日本股市10月以來上下震盪，並未展現出新任首相蜜月行情，且外電報導，新首相岸田文雄於10月4日就任新首相剛滿一周，民意支持率49％，明顯低於前首相菅義偉剛上台時的62％；但民調也顯示，岸田文雄帶領的新內閣支持度，高於菅義偉內閣。

即使近期日股沒有特別表現，然逐漸有法人開始留意到日股的補漲行情。

安本標準投信投資長彭炫通表示，日本政府於9月底解除了各地區的緊急狀態，也迎來今年四月以來，全國感染病例從8月份最高峰的每天26000例降到目前每天約2000例，疫苗接種率，截至9月底，接種過兩劑疫苗的已達60％。競選期間，岸田承諾提供30萬億日元的刺激計劃以重振經濟，財政政策，透過刺激經濟和財富分配來創造良性循環；貨幣政策方面，岸田似乎將繼續安倍經濟學直到日本退出通縮，並維持目前的貨幣寬鬆和2％通脹目標，但他也強調日本央行需要與市場進行適當的對話。

彭炫通說，亞洲市場中，日本股市中長期表現正向可期，從市場消息面，政策面及疫苗普及來說，利多湧現。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，在日本新的首相上臺之後，相信他的政策面應會比較偏向於支撐經濟，雖然不一定會有大刀闊斧的作為，但在政治選舉的不確定消除之後，對日本股市會是一個較正面因素。

林雅慧進一步指出，此外，從全球經濟復甦的輪動的角度來看的話，日本是少數2022年經濟增長會比2021年好的經濟體，主要也是因為它的一個復甦動能比較晚啟動，從冬奧之後，日本疫苗施打開始追趕上歐美國家，日本二劑疫苗含蓋率甚至已經超過美國，所以他們也解除了緊急事態的宣言，相信這對日本第四季度的內需消費應該有一定程度的支撐作用。同樣日本跟歐洲也有點類似，會採取比較寬鬆的貨幣政策，並不會像美國開始啟動貨幣緊縮措施，會延續較寬鬆貨幣政策，所以從全球經理人或者說資產配置的角度來看的話，如果從輪動或補漲空間的角度來看，日股應是在考慮分散配置一個不錯的標的。