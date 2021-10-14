台灣瀧澤科技接獲大陸三一重工集團80～90台大型車床大單，下半年持續出貨，造就第四季訂單滿載，開始接明年第一季訂單。上半年EPS為1.07元，超越去年度0.27元，前三季合併營收21.78億元，勝過去年度21.27億元，今年營收及獲利將贏過去年。今（14）日下午將參加台新證券舉辦法說會，說明未來營運展望。

瀧澤科9月合併營收達2.62億元，改寫同期次高，年增幅62.67％；前三季合併營21.78億元，創同期第四高，年成長39.54％。瀧澤科參加10月4～9日在義大利米蘭舉行歐洲工具機展，正式發表4加1軸複合機，搶攻歐洲市場。瀧澤科看好後疫情，東南亞及大陸等亞洲市場需求，2022年營運有機會挑戰2018年33.02億元歷史新高。

大陸各省陸續限電，影響各行各業台商生產，瀧澤科也無法倖免。瀧澤科指出，瀧澤科浙江姚庄新廠完工，上海廠退租，並將機器設備全搬遷至姚庄，今年已投產。大陸及台灣兩岸工具機業對日本發那科控制器需求殷切，偏偏控制器晶片缺料，目前發那科控制器交期長達3～4個月，最近又碰上大陸實施限電措施，浙江一帶工廠生產都是「做四休三」，導致大陸零件供應商延遲供貨，尤其鑄件及鈑件兩產品最明顯，連帶瀧澤科出貨也遞延1～2周。瀧澤科因應大陸限電措施，將部分訂單轉回台灣生產、出貨。