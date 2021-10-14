海洋委員會海洋保育署為推廣海洋保育教育，促進各年齡層民眾共襄盛舉，於今年7月1日起正式啟動「海洋保育行動＋徵選活動」，因應疫情因素，特延長報名時間至今年11月1日，邀請全台各界民眾把握機會，一同攜手保護海洋。

海保署長黃向文表示，該署於今年度首次舉辦「海洋保育行動＋徵選活動」，目的在喚起國人的海洋保育意識，雖然受到疫情影響，仍感受到民眾的熱情，許多民眾及學校期待能夠參與這次活動，因此特別延長報名時間，讓民眾有充足的時間可以準備影片，及拍攝戲劇、報名參加。

「2021海洋保育行動＋徵選活動」包括「海洋保育微電影創意競賽」及「全國性海洋保育創意戲劇競賽」，總獎金50萬元。「海洋保育微電影創意競賽」徵件主題為「一個行動讓海洋更好」，邀請高中職以上學生及民眾分組，以影像傳遞一個保育海洋生態行動的故事。

「全國性海洋保育創意戲劇競賽」徵件主題為「海洋保育小尖兵」，鼓勵3歲以上我國國民參加，並歡迎透過班級或家庭為單位共同參與，以創意戲劇方式，傳達海洋保育觀念。