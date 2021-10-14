女星謝玲玲過去演出《婉君表妹》走紅，1980年她和香港超級富二代林建岳結婚後息影，陸續生了5個子女，但婚後林建岳與王祖賢傳出緋聞，1995年林建岳與謝玲玲離婚，傳聞林家兩老為了彌補謝玲玲給出4億港幣天價贍養費，而謝玲玲後來錢滾錢成為富婆，也不時在IG分享位於香港的超級豪宅，可見內有高級水晶燈、名畫，環境相當寬敞。

謝玲玲當年被譽為天才童星，卻在走紅之際為了婚姻離開家鄉台灣到香港和林建岳生活，近年她受訪自曝雖然演技受到稱讚，但她當時其實不是那麼喜歡演戲，遇到林建岳後便決定息影結婚，認為一切都是命中注定，當時她廣東話也不太會說，靠著錄音帶自學，多在日常生活中練習口說，才逐漸融入當地生活。

謝玲玲今年過年分享女兒帶外孫子、外孫女回家過年照片。（圖／翻攝自hlingling IG）

謝玲玲透露，因為婆婆余寶珠是女強人，婚後她有意效法婆婆，天天陪婆婆到工廠巡視，一同生活時間多，感情也變好，直到婚變後和婆婆關係依舊親密，2016年林建岳母親過90歲大壽，謝玲玲也帶著兩子兩女替婆婆祝壽，更跪地為余寶珠斟茶，孝心不減，余寶珠更稱呼謝玲玲是永遠的媳婦。

謝玲玲家飯廳布置豪華，採光良好。（圖／翻攝自hlingling IG）

當年傳聞謝玲玲拿了天價贍養費，後半生不愁吃穿，近年謝玲玲更投身公益，辦過油畫義賣會，也主辦台灣首場國標慈善晚會。去年底謝玲玲驚傳因跳舞群組中有人得到新冠肺炎，自己也確診得病，期間一度傳出她病情嚴重，幸好之後病癒，謝玲玲今年農曆新年便曬出女兒帶著外孫子、外孫女回家拜年的和樂照片，報平安宣布已經痊癒。

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