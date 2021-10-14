行政院長蘇貞昌備詢時嗆國民黨立委鄭麗文「袂見笑」引發爭議，婦女團體今天召開記者會聲援鄭麗文，北市議員鍾沛君更送上掃帚，要鄭麗文將蘇貞昌「掃地出門」。鄭麗文表示，當閣揆用粗鄙言行做錯誤示範，知恥近乎勇，「如果你的爸媽沒有把蘇貞昌教好，所有女生來教一次蘇貞昌勇於道歉」，這才是真正的台灣價值。

婦女團體上午在立院群賢樓外，召開記者會聲援鄭麗文，國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲偕同女性立委、議員到場力挺，加油聲浪不斷，高呼「捍衛女性尊嚴」、「蘇貞昌要道歉」等口號。

北市婦女團體與民代14日前往立法院群賢樓聲援立委鄭麗文，要求行政院長蘇貞昌為公然侮辱國會議員公開道歉。（郭吉銓攝）

台北市議員鍾沛君特別贈送別具意義的「掃帚」給鄭麗文，她說，對於無法正面回答專業問題、羞辱女性立委的蘇貞昌，「要用掃帚把它掃地出門」，宣示女生不是好欺負的。

婦女團體14日前往群賢樓為立委鄭麗文送暖。（郭吉銓攝）

鄭麗文表示，她不需要蘇貞昌道歉，但社會、國會需要蘇貞昌的道歉，因為台灣是一個善良的社會，當閣揆用粗鄙言行做錯誤示範，知恥近乎勇，做錯就該勇於認錯、道歉，「如果你的爸媽沒有把蘇貞昌教好，所有女生來教一次蘇貞昌勇於道歉」，這才是真正的台灣價值。

鄭麗文批評，蘇貞昌、蔡英文的行為是對台灣價值的一種扭曲、污辱，因為台灣價值從來沒有硬凹、說謊、粗暴，更沒有辱罵女性。

鄭麗文指出，蔡英文不僅未向染疫身亡的800多條人命站出來，身為女性總統，也沒有對女性做過任何事，社會安全網漏洞讓女性暗夜回家受到身體威脅凌辱，連女性立委受到言語暴力，也不敢吭一聲，指鹿為馬、顛倒是非，難道擁有民意基礎的蔡英文，只能被蘇貞昌牽著鼻子走嗎？民眾需要如同活殭屍般的總統嗎？

鄭麗文嘲諷，蔡英文若那麼關心蘇貞昌，應該幫蘇請個心理醫師，因為需要情緒管理的是蘇貞昌，她痛批，蘇貞昌在國會爆走、理智線斷掉、嚴重失控、醜態百出，但蔡卻躲在後面不痛不癢嗎？這已對台灣價值做了最錯誤的示範，「社會本來就有很多敗類，希望正義之士的聲音越來越大聲」。