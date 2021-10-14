台電位於新北市新莊區一處「亭置式變壓器」6年前發生爆炸，隔壁民房遭潑及釀成火災，屋內居住人死亡，李姓屋主提告，要求台電賠償修繕費用及成為凶宅的損失，台灣高等法院判決台電賠償706萬多元及按月給付屋主4萬元房屋租金損失，最高法院駁回上訴定讞。

屋主李姓女子提告表示，2015年4月20日上午台電的亭置式變壓器發生爆炸起火燃燒，延燒至她的房屋，除了房屋燒毀外，並造成住居屋內的莊姓男子死亡、徐姓男子受傷，變電箱爆炸原因為變壓器內部絕緣距離不足，發生閃絡而爆炸引發大火。

李女指控，變電箱內部應設有保險絲、保護電驛系統、自動開關配置等，且變電箱設置位置緊鄰住宅，未留有安全距離，變電箱下方之防滑固定枕木已腐朽，未與站台底座以螺栓固定，台電對變電箱的設置及管理顯有欠缺，須賠償她975萬2218元

一審及二審認為該變壓器1995年就設置，依內政部消防署鑑定意見，變壓器設置時即有內部一次側B套管井絕緣距離不足之缺失，台電使用20年後仍未更新，致發生地震時加速劇烈搖晃位移的幅度，後來因變壓器內部絕緣油爆炸起火，並延燒房屋。

歷審認台電是國營事業，在公有土地之道路上設置系爭變壓器之工作物，致相鄰之系爭房屋燒毀，依法即應推定其就設置或保管有欠缺，台電應負損害賠償責任，判決賠償706萬9803元，上訴後，最高法院駁回確定。