由南韓知名選秀節目《韓國達人秀》出身的32歲男星崔成奉（又譯：崔聖奉），雖外貌不像其他男星般帥氣、有型，但卻擁有獨特又溫柔的嗓音，受到大批粉絲的喜愛，加上他曾公開自己悽苦的身世，使他很快打開知名度。豈料，今年5月公開表示罹癌的他，近日卻遭人踢爆一切都是假的，還詐騙粉絲韓幣10億元（約台幣2500萬元），讓不少人相當傻眼。

崔成奉在選秀節目《韓國達人秀》以優美的歌聲獲得大眾的矚目，還因此被封為「韓版的蘇珊大嬸」（Susan Boyle），但今年5月他卻自曝於2020年11月被醫生診斷出直腸、甲狀腺異常，還罹患肝癌，目前已進入第三期正在積極接受治療，他也表示，目前已接受了多次手術清除大腸、前列腺等惡性腫瘤，情況依舊不樂觀，但他依然展現樂觀的一面，公開一張穿著病服並拿出寫著「我想要唱歌」的牌子，令粉絲們看了相當心疼，紛紛為他加油打氣，粉絲甚至自發性發起募款醫藥費的活動。

但沒想到，近日崔成奉卻遭到資深媒體人李鎮浩爆料，他其實根本沒把錢拿來治療癌症，而是用來娛樂消費使用，李鎮浩表示崔成奉提出的診斷證明不僅出處不明，開刀日期的格式與內容所描述的也不符，醫院證明還有多處破綻，甚至網購病服來詐騙粉絲的同情心。

最後李鎮浩還加碼爆料，崔成奉的家世背景也不是外界所想的貧窮，不但出門代步都開BMW，還送女友一台奧迪轎車；另外，私底下崔成奉也會進出酒店，對周圍的人出手相當大方，但沒想到卻用這種方式詐騙粉絲的同情心，他只好爆料避免再有人受騙上當。

面對李鎮浩的指控，崔成奉剛開始雖一一否認，但12日他卻又突然發文表示「很抱歉因為個人問題讓大家傷心了，雖然我理當將粉絲募款金歸還給會員們，但很抱歉我身上只剩韓幣6萬5480元（約台幣1500元），之後無論如何都會歸還給大家，然後離開」，卻始終不願意交代實際的病情，再度引發外界撻伐。

崔成奉遭資深媒體人爆料罹癌扯謊詐領粉絲的募款金。（圖／YOUTUBE）