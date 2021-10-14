行政院長蘇貞昌日前接受國民黨立委鄭麗文質詢時，嗆鄭麗文「不要臉」，引爆藍綠混戰。今國民黨立委陳玉珍質詢衛福部長陳時中時，頻頻稱讚陳時中沉著冷靜，多次強調不要將精神病患污名化，重要在防範未然，守住社會安全網。隨後陳玉珍將話題轉向蘇貞昌，表示蘇院長暴走是國安危機，衛福部是否可安排精神科、心理師介入評估，陳時中聽完滿臉尷尬，咳嗽了幾聲後表示「我不敢評論這個問題」。

立法院今召開衛環委員會，探討精神疾病患者長照現況，陳玉珍質詢陳時中時，開頭就說「我們不能污名化精神病患，很多事情要防範未然，小則破壞社會安全網，大則引發國安危機」。

陳時中頻點頭表達認同，表示精神病患一旦被污名化，就會不願意出來治療，陳玉珍則再補充「最重要的是防範未然」，陳時中也回應「對」。陳玉珍稱讚陳時中，雖然日理萬機、非常忙碌，但是回答委員的問題時都沉著冷靜，從來沒有對我們大小聲。

接著陳玉珍將話題導向蘇貞昌的質詢，表示前天看到在國會，蘇院長暴走式的行為，情緒控制上有很嚴重的問題，誠心建議為避免國安危機，我們這邊（衛福部）也有精神科醫師、心理諮商時，是不是可以協助蘇院長進行初步評估，為了國家好，可以嗎？陳時中尷尬地咳嗽幾聲，表示「我不敢評論這個問題」。

陳玉珍表示，在正常的質詢下，蘇院長出現了反常的行為，這是國安問題，萬一情緒暴走可能會做出錯誤的決定，她良心建議，若蘇院長可以恢復到如同陳部長的正常答詢，那對國家就好，請參考，回去在院會提報。陳時中尷尬回應「應該是沒有問題」，陳玉珍則開玩笑「回去提報沒有問題齁？」，至於蘇院長正有沒有問題，需要專業醫師的評估，我也不敢說有或沒有，並強調「我們不污名化精神疾病，這是正常的過程」。